У пожилого ишимца мошенники списали деньги через сайт-двойник. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции поступило заявление о мошенничестве от 62-летнего жителя Ишимского района. Следователю заявитель пояснил, что хотел перевести деньги своему внуку через сайт банка.

Интернет-страница финансовой организации не вызвала у потерпевшего подозрений, так как он уже не раз пользовался таким способом перевода. После того как мужчина зашел в личный кабинет, ему пришло уведомление о том, что с сайтом возникли технические проблемы. Позже на номер заявителя пришло СМС-сообщение с рекомендацией обратиться в банк, так как имеется подозрение на доступ третьих лиц к счету.

– Мужчина позвонил на горячую линию банка, где ему подтвердили, что с его счета списали 16 тысяч рублей, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции рекомендуют пользоваться проверенными интернет-ресурсами, внимательно читать комментарии к странице и не спешить перечислять деньги на счета незнакомых граждан.