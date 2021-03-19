Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 марта 2021 года увеличилось на 76 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 76 и составило 32 810 человек.

За последние сутки в России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 443 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 337 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 437 938 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 94 267 летальных исходов, выздоровели 4 049 373 человека.