В Тюмени хирурги создали пациенту барабанную перепонку из лоскута кожи на ухе. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменской ОКБ № 2 43-летнему мужчине вернули слух, который он практически потерял из-за хронического гнойного отита. Отоларингологи восстановили барабанную перепонку, создав ее из собственных тканей пациента.

Врачи рассказали, что пациент жаловался на боль в правом ухе и сильное снижение слуха. Проблему решили во время четырехчасовой операции. У мужчины выкроили из хрящевой ткани ушной раковины лоскут и сделали новую барабанную перепонку.

– Такая работа требует от хирургов особого мастерства: все манипуляции проводятся через наружный слуховой проход, при этом толщина перепонки составляет меньше миллиметра, а диаметр – один сантиметр. Работать приходится специальными миниатюрными инструментами под микроскопом, – рассказали в медучреждении.

Врачи заявляют, что мужчина сможет различать звуки вскоре после операции, а стойкое улучшение слуха у него наступит в течение полугода после оперативного вмешательства. Всё это время он будет наблюдаться и проходить реабилитационную терапию у оториноларинголога в поликлинике по месту жительства.