В Ишиме сотрудники ГИБДД выявили 41 нарушение ПДД во время сплошной проверки. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ишиме прошли массовые проверки водителей. Вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги города вышли судебные приставы. Как оказалось, не зря.

– Проверено более 600 автомобилей, выявлено 41 нарушение правил дорожного движения. Среди них отсутствие водительского удостоверения, нарушение правил пользования ремнями безопасности, нарушение правил перевозки детей, непредоставление пешеходам преимущества на зебре, проезд на запрещенный сигнал светофора, – подвели итоги в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что с использованием комплекса «Кордон» установили девять водителей, которые вовремя не заплатили штрафы. Специалисты составили на должников административные материалы, судебные приставы составили шесть актов описи имущества должников о взыскании кредитов на общую сумму 130 000 рублей. Кроме того, на три автомобиля и три мобильных телефона наложен арест.