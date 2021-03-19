Тюменские автоинспекторы задержали водителя без прав, который был вынужден ехать по делам. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Центральном административном округе Тюмени сегодня, 19 марта, работают автоинспекторы. Сотрудники ГИБДД выявили 34 нарушения ПДД, среди них есть и грубые.

Так, полицейские задержали двух автомобилистов без водительских удостоверений. Оказалось, что один из них вообще не имеет права управления транспортом, второго прав лишили за пьяное вождение еще два года назад.

– 57-летний водитель «Лифана», остановленный на улице Ленина, пояснил, что вынужден был поехать по делам. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку, водитель доставлен в суд для установления ему вида наказания: штрафа, административного ареста или обязательных работ, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Отмечается, что полицейские будут находиться в ЦАО целый день. Вечером они возьмут под контроль развлекательные и питейные заведения, выявляя нетрезвых автомобилистов, места массового сбора молодых автомобилистов и парковки крупных торговых центров.