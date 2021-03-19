В Тюмени появилась обсерватория. Фото - "Старая башня" в ВК.

В Тюмени появилась обсерватория «Червишево». Это случилось после того, как Центр малых планет Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики из Кембриджа принял заявку местной обсерватории. Для этого главный инженер «Старой башни» Виталий Угренинов отправил зарубежным коллегам статью про астрометрию «Москвы».

– Для получения кода обсерватории, нужно отправить в MPC астрометрию шести астероидов слабее 14m и одного околоземного объекта. Главная сложность в том, чтобы снимать их две ночи подряд. У нас погода дольше одного дня не стояла, поэтому осталась партия за одну ночь. Да еще объекты были выбраны ярче 14m. Поэтому рассчитывать особо было не на что. Однако вскоре получил ответ: «Уважаемый наблюдатель, Вашему месту наблюдения присвоен код обсерватории М90», – рассказал Виталий.

По словам Угренинова, регистрация в Центре малых планет и назначение кода обсерватории – это способ получить официальный статус. Таким образом, любители астрономии подтвердили, что способны вычислять координаты небесных объектов с высокой точностью.