В Тюмени снова перекроют дорогу на аэропорт. Схема перекрытия подготовлена официальным пабликом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные работы» - «Дороги Тюменской области».

В Тюмени снова, как и два дня назад, перекроют дорогу на аэропорт. На этот раз временное ограничение движения введут 21 марта с 00.00 до шести утра.

– Застройщик завершит работы по устройству П-образной опоры и монтажа рампы у строящегося ЖК «Краснолесье». В это время дорога «Тюмень – аэропорт Рощино» будет перекрыта от пересечения улицы Ямской с обходом г. Тюмени до кольца у Рощино, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства по региону Мария Хожаева.

В ведомстве отметили, что объехать закрытый участок можно будет по улице Владимира Полякова. Водителей просят быть внимательными на дороге в темное время суток, обращать внимание на знаки объезда и соблюдать скоростной режим.