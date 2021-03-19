Тюменский мультицентр провел лайт-спич с участниками крымского форума «Таврида». Скриншот онлайн-трансляции мероприятия.

В тюменском мультицентре «Моя территория» состоялся лайт-спич с участниками форума «Таврида», который проходит в Крыму. Руководители местной студии звукозаписи Sound design рассказали о том, как попасть на мероприятие: звукорежиссер-аранжировщик Алексей Рожнов и саунд-продюсер Виталий Левков не в первый раз становятся участниками «Тавриды».

Мужчины заверили, что участие в мероприятиях подобного масштаба – это отличная возможность встретить разных людей, завести полезные знакомства и, возможно, найти потенциальных клиентов.

– На «Тавриду» обязательно нужно ехать, потому что вы больше нигде не встретите тех людей, которые туда приезжают. Вы нигде не найдете такого места, как «Таврида», чтобы получить те знания, которые можно там приобрести. Это информационная бомба, – заявил Алексей Левков.

Отметим, что мероприятие проходит в бухте Капсель рядом с городом Судак уже шесть лет. Участие в нем – хорошая возможность для реализации творческого и профессионального потенциала молодых деятелей культуры и искусств.