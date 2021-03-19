В Тюмени делегация из Крыма перенимает опыт организации детского отдыха. Фото - «Ребячья республика».

В Тюмени делегация из Крыма перенимает опыт организации детского отдыха в рамках семинара «Диалоги профессионалов: драйверы роста и развития сферы отдыха детей и их оздоровления. Опыт лидеров». Встреча педагогов, психологов и методистов произошла в оздоровительно-образовательном центре «Ребячья республика».

Участие в мероприятии, где запланировано 30 лекций и мастер-классов, среди прочих принимает делегация Черноморского района Республики Крым под руководством главы администрации района Алексея Михайловского. С ним в областную столицу приехали предприниматели, владельцы гостевых домов, которые принимают жителей региона на отдых.

– Бизнесмены уже работают по требуемым современным стандартам, чтобы отдых тюменских жителей соответствовал достойному уровню по питанию, проживанию. Улучшается материально-техническая база, меню сбалансированное и разнообразное – оно согласовывается с ассоциацией «Мы вместе», членами которой являются и крымчане, – рассказал Алексей Михайловский,

Экспертная площадка «Опыт Тюменской области» представила проекты социальной поддержки семей с детьми, актуализировала воспитательный потенциал отцов, раскрыла темы инклюзивного аспекта отдыха и оздоровления, рассказала о современных подходах к конструированию программ детских смен.