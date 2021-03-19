В Тюмени проходит круглый стол о роли финансового образования в развитии экономики.
Фото: Ольга Крыльцова
В Тюмени в эти минуты проходит круглый стол на тему «Уроки пандемии: роль финансового образования в развитии экономики и повышении благосостояния населения». Мероприятие проводится на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень».
В экспертной встрече принимают участие спикеры:
– Иван Штопель – директор тюменского филиала компании «БКС Премьер»;
– Наталья Богомолова – заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России по Тюменской области;
– Артем Хасанов – член регионального штаба ОНФ в Тюменской области, координатор по проектно-экспертной работе.
Эксперты рассказывают о важности повышения финансовой грамотности, осведомленности в вопросах банковских услуг и потребительского кредитования, а также о необходимости формирования культуры финансового поведения.
Кроме того, спикеры делятся реальными советами, как научиться формировать бюджет и жить по средствам, чтобы расходы не превышали доходы. Отдельное внимание уделено рекомендациям, как не стать жертвой киберпреступлений и не попасться на удочку мошенников.