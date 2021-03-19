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Общество19 марта 2021 6:59

На перекрестке улиц Чернышевского и Гранитной в Тюмени обесточат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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На перекрестке улиц Чернышевского и Гранитной в Тюмени обесточат светофоры.

Фото: Ольга Крыльцова

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 19 марта, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Чернышевского и Гранитной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

Транспорт и дороги в Тюмени и Тюменской области