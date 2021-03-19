Сбер и Тюменская областная Дума подписали «зеленый» меморандум. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка и Тюменская областная дума заключили «зеленый» меморандум о расширении сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и создании благоприятных условий для улучшения экологической ситуации в Тюменской области. В ходе 47-го заседания думы документ подписали председатель законодательного органа власти Сергей Корепанов и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Цель меморандума – осуществление практических шагов по формированию и поддержке экологических проектов, направленных на позитивные перемены в обществе. В соглашении стороны закрепили готовность содействовать друг другу в социально значимой деятельности для развития экологической культуры в обществе, повышения финансовой и цифровой грамотности населения, создания условий для развития экологического образования и воспитания бережного отношения к природе.

Фото - Сбер.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В нашем регионе есть потенциально интересные проекты, в которых Сбер готов принимать непосредственное участие, а также готов помогать с поиском партнеров и инвесторов. Кроме того, в Сбере реализуется достаточно большое количество собственных экологических инициатив. Например, благодаря цифровизации банк радикально сократил использование бумаги в бизнес-процессах, а также количество бумажных документов, поступающих на хранение в архивы. У нас в банке есть своя ESG-стратегия, которая включает в себя экологическую, социальную и корпоративную ответственность за весь спектр деятельности. Нам важны не только финансовые результаты, но и то, какой след мы оставляем после себя в обществе и окружающей среде. Важно формировать экологически ответственное мировоззрение общества, в том числе у детей и молодежи. Уверен, что совместная работа с Тюменской областной думой поможет достичь больших результатов в улучшении экологической ситуации в Тюменской области.

Фото - Сбер.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов:

– Такой меморандум мы подписали со Сбербанком впервые, но не первые в России: часть субъектов это уже сделали. Это своего рода протокол о намерениях, о совместных действиях по устранению экологических проблем. А они у нас, конечно, есть, как и в любом другом субъекте. Тема очень важная. Ее неоднократно поднимал президент РФ Владимир Путин. Совместное взаимодействие будет направлено на повышение экологической культуры и экологического просвещения населения, на создание условий для развития экологического образования и воспитания.