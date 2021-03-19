Погода на 19 марта в Тюмени: сильный ветер, минус 2

В Тюмени сильный ветер, минус 2. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 марта, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 4 – 5 градусов, днем около нуля. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Иова Анзерского. В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.