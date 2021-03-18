«Не хотел выпускать из дома»: тоболячка ударила ножом бывшего возлюбленного

Тоболячка ударила ножом бывшего возлюбленного Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске сотрудники патрульно-постовой службы задержали 48-летнюю тоболячку, которая едва не убила бывшего возлюбленного.

Всё началось с того, что в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение из местной больницы. В нем говорилось о мужчина 1970 года рождения с ножевым ранением.

Далее сотрудники установили, что потерпевший распивал алкоголь в компании со своим товарищем и бывшей сожительницей. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора: пострадавший приревновал бывшую возлюбленную к приятелю. Решив не участвовать в скандале, женщина захотела уйти домой, но потерпевший преградил ей выход. Тогда тоболячка схватила нож и ударила мужчину в грудь.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Также на тоболячку завели уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».