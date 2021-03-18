Тоболяк получил шапку и скомканную бумагу вместо заказанного планшета Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска обратился 45-летний мужчина, которого обманули при покупке планшета.

Было установлено, что потерпевший заказал технику в неизвестном интернет-магазине, на который наткнулся совершенно случайно, перейдя по ссылке в соцсети. Посмотрев предлагаемые товары, мужчина решил заказать планшет стоимостью 3 600 рублей. Уплатив полную сумму, он стал ждать покупку. Кстати, продавец пообещал, что в качестве подарка приложит детские смарт-часы. Когда мужчина получил посылку, то вместо обещанной электроники увидел шапку и скомканную бумагу, которые придали объем бандероли.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, нажившихся на тоболяке. Также возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».