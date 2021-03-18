Тюменцам рассказали о необычных партизанских тропах в Крыму

Фото: ДТиС "Пионер"

Онлайн-уроки по двум тематикам – истории и туризме – прошли сегодня, 18 марта, во Дворце творчества и спорта «Пионер» в рамках проекта «Мой край». Первая часть программы посвящена ремеслам и культуре Крыма, а вторая – туристическим маршрутам.

По словам президента тюменской региональной федерации альпинизма Тимура Гайнуллина, эти маршруты легкие, но интересные. Например, на полуострове есть большое количество партизанских троп, которые существуют еще со времен Второй мировой войны. Они малоизвестны, но открыты для посещения.

Только что завершилась встреча «Крымская весна», особенность которой состояла в том, что ее участники – дети-инвалиды. Здесь встретились два клуба – «Шанс» и «Горизонт». Первый клуб – знаменитая команда по игре в баскетбол, второй специализируется на доступе инклюзивных людей к сферам культуры, дополнительного образования и политики.

Как отметила педагог-организатор Светлана Жукова, во время игры ребята создали доступный город для незрячих со станциями.

– Всё это направлено на поликультурность, на понимание проблем людей, независимо от их места жительства или физических показателей, – отметила она.