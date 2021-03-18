«Россети Тюмень» вложат более 200 млн рублей в распределительные сети юга Тюменской области

Фото: Россети Тюмень

На юге Тюменской области стартовала ремонтная кампания распределительных сетей региона. Общий объем вложений «Россети Тюмень» в энергообъекты низкого класса напряжения составит 211 млн рублей, что на 10 % больше, чем годом ранее. Дополнительные средства позволят охватить большее количество электросетевых объектов.

В 2021 году тюменские энергетики планируют отремонтировать 103 км линий электропередачи. Специалисты заменят порядка 200 км провода, более 2 400 опор и 5 200 изоляторов. Расчистка трасс вблизи ЛЭП от деревьев и кустарников позволит нивелировать риск нарушения электроснабжения от стихийных бедствий. Особое значение для устойчивости электросетевого комплекса имеют трансформаторные подстанции, энергетики проведут капитальный ремонт 182 электроустановок.

В рамках оптимизации издержек основной объем работ энергетики выполнят хозяйственным способом, без привлечения подрядных организаций. Для этого уже сформированы 117 бригад общей численностью 486 человек. В их распоряжении находится 131 единица бригадной и специальной техники.

Разработанный компанией «Россети Тюмень» план-график выполнения работ составлен с учетом предложений муниципальных органов власти и предполагает завершение ремонтной кампании до 15 ноября. Комплекс мероприятий повысит качество и надежность электроснабжения 220 тысяч жителей Тюменского региона, а также обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.