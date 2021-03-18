Нефтяники познакомили ненецких детей с праздником «Масленица»

Фото: РН-Пурнефтегаз

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» познакомили воспитанников школы-интерната с русскими народными обычаями. Нефтяники организовали для детей празднование Масленицы на школьной спортивной площадке деревни Харампур. Для школьников пурнефтегазовцы приготовили праздник с конкурсами, играми и подарками. В мероприятии приняли участие более 40 человек, учащиеся интерната с 5-го по 8-й класс.

Мероприятие началось с экскурса в историю праздника и рассказа ведущих о его значении в русской обрядовой культуре, затем для детей были организованы традиционные игры – ручеек и горелки. Кульминацией праздника стали спортивные командные состязания на меткость, скорость и дальность. В конце мероприятия все дети получили в подарок от «РН-Пурнефтегаза» яркие рюкзаки с полезными и интересными подарками – интеллектуальными играми, сладостями и игрушками.

«РН-Пурнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», с 2019 года реализует проект «Северная дружба». В рамках реализации проекта воспитанники школы-интерната деревни Харампур Пуровского района и учащиеся школы № 4 города Губкинского знакомятся с культурой и традициями северных народов и вместе участвуют в интеллектуальных и спортивных соревнованиях.