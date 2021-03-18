В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова рассказали о пезйжисте Константине Богаевском. Фото: culture.ru

В Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 18 марта прошла онлайн-экскурсия «Певец Крымской земли К. Ф. Богаевский». Известный пейзажист родился в Феодосии и был признанным мастером пейзажа. Его произведения хранятся в Государственном музее и Государственной Третьяковской галерее.

По словам специалиста Тюменского музейно-просветительского объединения Ивана Крутько, видеосюжет о мероприятии выложен в социальных сетях музейного комплекса. Из него можно узнать о фактах из жизни и творческом пути русского и советского художника.

– Мы показали зрителям графические листы, вошедшие в альбом 1923 года «Автолитография». Альбом – единственная работа художника в фондах тюменского музея и сейчас не выставляется, находясь в запасниках, – рассказал Иван Крутько.