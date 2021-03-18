Тюменцев приглашают на выставку, посвященную Всемирному дню книг и авторского права Фото: Вера Зенина

Тюменцев приглашают на выставку, посвященную Всемирному дню книг и авторского права, который отмечается 23 апреля. Однако сама выставка начнется немного раньше – с 7 апреля и продлится до 3 мая. Местом проведения выбран читальный зал № 1 научной библиотеки им. Д. И. Менделеева.

Горожане смогут познакомиться с различной литературой, которая рассказывает об истории создания книг, начиная с возникновения письменности и первых рукописных книг, заканчивая техникой книгопечатания. Также организаторы собрали увлекательные истории из жизни библиофилов, занятых поиском редких изданий, и различные источники по защите авторских прав на книжную продукцию.

Отметим, что выставка предназначена для тех, кто любит и ценит книгу не только как источник знаний, но и как историко-культурный памятник и произведение печатного искусства.