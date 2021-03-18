В Тюмени мужчина поджег дом, чтобы напугать родственников Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего ранее судимого мужчины, который подозревается в умышленном повреждении чужого имущества.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, утром 17 марта в отдел полиции № 6 поступило сообщение от жителя дома на ул. Ракетной. Мужчина сообщил, что неизвестные подожгли его дом. Следователи, прибывшие на место ЧП, увидели канистру с горючей жидкостью и нашли подозреваемого.

Он рассказал, что в день преступления сидел дома у родственников, где поругался с хозяином из-за семейных разногласий. Подозреваемый ушел из дома, но через некоторое время вернулся с канистрой и поджег дом. Семья быстро увидела возгорание и самостоятельно его потушила. По словам мужчины, таким образом он хотел напугать родственников.

Теперь ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Сейчас поджигатель находится под подпиской о невыезде.