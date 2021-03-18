Видео праздничного концерта в Тюмени ко Дню воссоединения Крыма с Россией

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Концерт «Крымская весна», посвященный воссоединению Крыма с Россией, только что завершился на сайте Тюменского концертно-театрального объединения. У вас еще есть возможность послушать вокальные номера в исполнении солистов концертного объединения (ну, или посмотреть праздничный концерт в записи).

На сцене выступают такие известные в Тюмени вокалисты, как Виктория Некрасова, Светлана Костко, Марина Штанько, Сергей Дьяконов-Дьяченков, вокал-группа «Санрайз». Ведущими праздничного шоу стали Яна Павлова и Леван Допуа.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» опубликовала подробную афишу мероприятия «Крымская весна – 2021». Горожан ждет много увлекательных квизов и онлайн-выставок.