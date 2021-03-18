Тюменцы, которые быстрее всех ответят на вопросы о Крыме, получат памятные сувениры

Тюменцы, которые быстрее всего ответят на вопросы о Крыме, получат памятные сувениры Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сувениры от Тюменского регионального отделения Российского движения школьников получат 10 самых быстрых участников интерактивного теста о Крыме. Соответствующий пост появился сегодня, 18 марта, в официальном паблике организации в соцсети «ВКонтакте». Поучаствовать в интерактиве могут все желающие, у которых задания появятся в новостной ленте.

По словам создателей, День воссоединения Крыма с Россией – важная дата, ведь 7 лет назад полуостров стал частью нашей страны.

– Активисты детско-юношеского совета РДШ по информационно-медийному направлению подготовили для вас небольшой интерактивный тест, – сообщили создатели.

Пятнадцать вопросов теста касаются даты официального вхождения Крыма в состав РФ, живого талисмана Крымского моста, названий городов и древних секретах полуострова. Кстати, можно попасть пальцем в небо, ведь под каждым вопросом предложено по 4 варианта ответа.