Как избавиться от хлама в своем телефоне? Публикуем секреты инфопорядка

Как избавиться от хлама в своем телефоне? Публикуем секреты информпорядка

Наша жизнь напрямую связана с гаджетами, поэтому каждый человек должен знать, что такое инфопорядок. Ведь в наших телефонах сегодня всё: контакты, банковские карточки, фотографии и списки дел.

Однако если на устройстве у вас полно хлама, то использование такого смартфона становится настоящей каторгой. Он виснет, забирает ваше время и настроение. Чтобы почистить свое виртуальное пространство без траты денег на специалистов, предлагаем вам посмотреть наш материал «Гаджет, ты в порядке?».

На страничках проекта вы найдете пять полезных блоков о том, как поддерживать порядок в вашем гаджете, узнаете, при помощи чего можно убрать лишнее и как и где хранить важные для вас файлы. Но самое главное – какие приложения помогут вам сэкономить время и не хранить ненужную информацию.

КСТАТИ

Секреты инфопорядка мы проверили с помощью мобильного интернета от «МегаФона». Благодаря быстрому доступу к интернету мы провели цифровую уборку и научились грамотно управлять электронными гаджетами. Обо всем этом читайте тут.