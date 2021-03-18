В Тюмени наркосбытчик, попавшийся полиции с полкило мефедрона, отправился в тюрьму на 8 лет Фото: Татьяна Коркина

Восемь лет колонии строгого режима получил 44-летний житель Сургута, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, приговор вынес Центральный районный суд Тюмени.

Мужчина, у которого не было денег, в апреле 2020 года решил распространять наркотики в Тюмени. В конце августа 2020 года он забрал из тайника более 18 граммов мефедрона (наркотическое средство), часть которого расфасовал и разместил по тайникам.

В сентябре 2020 года он снова поехал за наркотиками для сбыта и забрал из тайника почти полкило метафетамина. Когда он подходил к своему автомобилю, увидел полицейских и попытался скрыться. Мужчина бросил пакет с наркотиками, но скрыться ему не удалось – его задержали, а наркотики изъяли.