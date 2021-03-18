В Тюмени девушка попросила знакомого убрать с дороги ее бывшего парня

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Уголовное дело по факту вымогательства и грабежа возбуждено в отношении ранее судимого 28-летнего мужчины. По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, на днях в полицию обратился молодой человек, который пожаловался, что у него требуют деньги, угрожая расправой.

Личность подозреваемого быстро установили и, при поддержке Росгвардии, задержали. Следствие выяснило, что злоумышленника попросила знакомого о помощи. Во время беседы девушка рассказала подозреваемому, что ее экс-бойфренд мешает ей спокойно жить и нужно «решить эту проблему».

Молодой человек позвонил бывшему парню своей знакомой и договорился с ним встретиться. На месте они повздорили, а потом подозреваемый силой отобрал у парня мобильник и потребовал деньги. Он несколько раз ударил заявителя, после чего поставил условие, в какое время деньги должны быть у него. Чуть позже подозреваемый неоднократно звонил потерпевшему и угрожал расправой, тогда тот сдался и отдал деньги.

Теперь «помощнику» грозит до 7 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей.