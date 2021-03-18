Программа лояльности «СберСпасибо» доступна малому и среднему бизнесу Тюменской области

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Программа лояльности «СберСпасибо» расширяет свою партнерскую сеть в Тюменской области. Теперь, помимо сетевого крупного ретейла, подключиться к бонусной программе могут малые и средние компании.

«СберСпасибо» подходит для офлайн- и онлайн-бизнеса. В ней представлены различные решения: повышенное начисление бонусов за первую покупку или за покупку выше среднего чека, начисление и списание бонусов покупателям, прямые скидки, спецпредложения и повышенное начисление бонусов для корпоративных клиентов.

Программа «СберСпасибо» позволяет начислять бонусы без комиссии при стартовом подключении, возмещать потраченные бонусы в торговой точке, запускать акции для заинтересованной аудитории, настраивать программу лояльности под необходимые бизнес-задачи и получать подробные отчеты по всем транзакциям и операциям с бонусами.

У партнёров программы есть возможность проводить маркетинговые кампании, которые настраиваются под цели и задачи бизнеса. Бюджет и эффекты кампании прогнозируются до момента запуска, лояльная аудитория выбирается с учетом потребительского поведения. Продвижение бренда активным клиентам Сбербанка происходит с помощью e-mail рассылки, социальных сетей, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», на сайте и в мобильном приложении «СберСпасибо». Запуск маркетинговых кампаний позволяет увеличить количество покупателей компании до 10%.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В настоящее время самая большая банковская программа лояльности «СберСпасибо» насчитывает более 47 миллионов участников и более 90 тысяч торговых точек по всей России. Теперь программа лояльности подходит для бизнеса любого масштаба – от маленькой кофейни до группы компаний. Основной целью программы является развитие инфраструктуры, охватывающей наиболее востребованные сегменты, а также помощь клиентам и бизнесам найти друг друга.