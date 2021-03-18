Тюменцы увидят праздничный концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В социальных сетях Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева и на сайте библиотеке состоится онлайн-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. Музыкальное мероприятие пройдет сегодня, 18 марта, в 12 часов. Зрители услышат произведения советских композиторов в исполнении студентов и преподавателей колледжа искусств и института культуры.

По словам организаторов, все исполнители – лауреаты международных конкурсов и начинающие исполнители. В их числе: трио «Тромбон», Гадир Байрамов, Дарья Иванова, Мария Удовенко, Варвара Публичук, Сергей Смирнов. В программе прозвучат произведения Сергея Рахматинова, Николая Римского-Корсакова, Исаака Дунаевского и Валерия Гаврилина.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» опубликовала подробную афишу мероприятия «Крымская весна – 2021». Горожан ждет много увлекательных квизов и онлайн-выставок.