Правительство Тюменской области и АФК «Система» реализуют совместные инвестпроекты Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали соглашение о совместной реализации инвестиционных проектов. Речь идет о таких областях, как переработка леса, медицинские услуги, развитие туристической инфраструктуры и жилищного строительства, IT-технологии и телекоммуникации.

По словам Александра Моора, социально-экономическое развитие регионов зависит от привлечения дополнительных инвестиций в экономику. И соглашение, которое подписано сторонами, определяет перспективы для реализации комплекса инвестпроектов.

– Мы создаем особую систему мер поддержки и стимулов, чтобы привлечь инвесторов в регион, – отмечает Александр Моор. – Взаимоотношения с компаниями выстраиваем исходя из запросов потенциального инвестора.

Как отметил Владимир Евтушенков, в Тюменской области созданы привлекательный инвестиционный климат и комплекс мер по господдержке предпринимательства.

– Наша компания заинтересована в наращивании своего присутствия в регионе. Помимо развития новых проектов, мы планируем способствовать реализации лесопромышленного потенциала региона, с командой губернатора обсуждаем новые инвестиционные проекты в этой сфере. Мы хотим предложить Тюменской области наши компетенции в области внедрения информационных систем управления безопасностью жизнеобеспечения различных объектов и обработки данных, – заключил Евтушенков.