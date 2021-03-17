В Тюменской области в 2021 году засеют более 1 миллиона гектаров Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Общая площадь посева в 2021 году составил более 1,028 миллионов гектаров, из которых более 700 тысяч гектаров – это площади возделывания зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, по сравнению с 2020 посевные площади увеличены на 23,6 тысяч гектаров.

Под посевы рапса отдали более 22 000, что на 1679 гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Кормовые культуры посадят на площади чуть более 272 тысяч гектаров, а картофель и овощи открытого грунта – на площади 8171 га и 1214 га. Почти 826 тысяч гектаров составит в 2021 году яровой сев.

Под посев 2021 года тюменские сельхозпроизводители обработали 780,1 тысяч гектаров и пары – 62,6 тысяч гектаров. Озимые культуры посеяны на площади чуть более 11,7 тыс. гектаров, их состояние хорошее.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что ровно 360 рабочих мест дали Тюменскому муниципальному району новые инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Большая их часть пришлась на наримановский тепличный комплекс «ТюменьАгро» и на предприятие «Ягоды Плюс» в Боровском технопарке. По словам заместителя начальника Управления АПК администрации Тюменского района Валерия Герасимова, ни пандемия, ни экономические сложности не помешали работе на этих предприятиях благодаря четко выстроенному бизнес-плану.