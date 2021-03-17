Опытные волонтеры обучат пожилых тюменцев французскому языку Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации с 22 марта запускает уникальный клуб любителей французского языка. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, занятия в формате разговорной гостиной проведут для тюменцев старше 55 лет, которые знают и любят французский язык и которые хотят повысить свой уровень знания.

Наставниками станут специально подготовленные, опытные волонтеры. Они помогут проникнуться атмосферой романтики, искусства, классической и современной литературы, музыки и кинематографа. При помощи игровых и ролевых методик «серебряные» ученики соприкоснутся с французской культурой и ощутят дыхание времени и истории.

Занятия пройдут в мини-группах с разным уровнем владения языком 1 раз в неделю с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности. Группы формируются по предварительной записи. Правда, единственное обязательное условие – это знание французского языка на уровне разговорного.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Оставить заявку и уточнить всю необходимую информацию можно, обратившись по телефону 64-66-61 в часы работы центра с понедельника по пятницу с 8 до 16:30 (обед с 12 до 12:30). Занятия клуба будут проходить по адресу: г. Тюмень, пр. Солнечный, 10/1.