В Тюмени пройдет цикл профориентационных мастер-классов «Твое будущее»

Весной 2021 года в Тюмени пройдет цикл бесплатных профориентационных мастер-классов «Твое будущее» от экспертов в разных областях бизнеса. Обучение рассчитано как на подростков 13 – 17 лет, мечтающих заняться предпринимательством, так и на начинающих бизнесменов любого возраста.

Так, 21 марта в 11.00 начнется мастер-класс «Финансовая грамотность». Топовый блогер по финансам в «Инстаграме», финансист и частный инвестор со стажем 13 лет Ольга Кильтау прочитает бесплатный курс «Управление личными финансами с ранних лет». Специалист расскажет, почему стоит заниматься личными финансами с ранних лет.

В 12.00 выступит заместитель директора по персоналу бизнес-отеля «Евразия» Анжелика Калашникова с темой «От идеального резюме до успешного собеседования».

На мастер-классе можно будет узнать, как можно испортить даже хорошее резюме, где взять опыт работы, когда его нет, как подготовиться к собеседованию и успешно его пройти

28 марта стартует второй обучающий блок. В 11.00 начинающие предприниматели узнают, как избежать основных ошибок на старте. Директор коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина расскажет, что убивает start-up.

В 12.00 сооснователь и технический директор Rebrandy.co Алексей Томилов расскажет о профессии программиста – с чего начать, какой может быть карьерный рост из профессии и где заработать деньги новичку?

4 апреля в 11.00 директор по продажам и маркетингу бизнес-отеля «Евразия» Наталья Баженова объяснит нюансы тайм-менеджмента. Эксперт даст лайфхаки управления своим временем и научит создавать список дел.

Продолжит курс также 4 апреля в 12.00 руководитель отдела маркетинга КА «Пионер» Татьяна Вакилева с трендовой темой о SMM «Соцсети – бизнес или развлечение?».

Завершающим блоком обучающего месяца станет 11 апреля. В этот день в 11.00 директор агентства вкусного маркетинга, событий и брендинга МЕD, автор интенсива «Маркетология для подростков» Мария Денисенко расскажет, как запустить свой проект в 13 лет, и поделится другими секретами маркетолога.

11 апреля в 12.00 международный тренер по ораторскому искусству и радиоведущая Мария Кондратович завершит конференцию мастер-классом «Как быть интересным и говорить, чтобы слушали».

– Как можно увидеть в программе, мастер-классы скомпонованы в 4 блока. В течение одного месяца каждое воскресенье в прямом эфире будет проходить по два мастер-класса. Мы постарались выбрать темы, которые наиболее остро стоят перед молодыми людьми, которые решили развиваться в области предпринимательства и быть успешными, – рассказывает автор программы депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Начало первого мастер-класса в 11.00, начало второго – 12.00. Что важно, участие в курсах бесплатное. Мы организовали этот курс, чтобы помочь подросткам в совершении осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям их личности. Ведь выбор профессии – это выбор своего будущего. Хотелось бы, чтобы оно было успешным и счастливым!

Трансляции будут доступны по ссылке https://www.detkityumen.ru/future/.