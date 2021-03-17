На улице Олимпийской в Тюмени молодой человек избил пенсионера. Скриншот из видео.

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступило сообщение от пенсионера. Пожилой человек заявил, что его побили.

Дело было так. Вечером заявитель заходил в подъезд жилого дома на улице Олимпийской, где он живет. Навстречу ему вышел молодой человек, который ни с того ни с сего начал требовать деньги. Пенсионер, конечно, отказал, но тут же ощутил сильный толчок. Незнакомец несколько раз ударил его по телу и забрал имеющиеся при нем четыре тысячи рублей, после чего убежал.

– Участковый установил личность подозреваемого и задержал его по месту жительства. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний местный житель. Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленник задержан. Следственным отделом в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.