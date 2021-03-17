Организация заплатила тоболякам 3,8 млн рублей после прокурорской проверки. Фото: Ольга Крыльцова

Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав работников АО «Тобольскстроймеханизация» на своевременную оплату труда. Оказалось, что не все так гладко.

– Перед 132 сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате за январь 2021 года на сумму более 3,8 млн рублей. Генеральному директору общества внесено представление, были направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тобольский межрайонный прокурор лично встретился с руководителем и коллективом предприятия. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования перед работниками предприятия задолженность полностью погашена.