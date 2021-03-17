Тюменские автоинспекторы получили 15 новых патрульных авто. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы получили 15 новых патрульных авто в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Ключи от машин им вручили сегодня, 17 марта.

По информации пресс-службы управления Госавтоинспекции по Тюменской области, транспортные средства имеют улучшенные эксплуатационные качества, у них повышенные характеристики проходимости, что позволяет работать в разных дорожных условиях.

– Для поддержания работоспособности многочисленного бортового оборудования – видеорегистраторов, громкоговорителей, радиостанций – новый патрульный транспорт отличается повышенной энергообеспеченностью, – отметили в ведомстве.

Известно, что автомобили будут работать в областном центре и Тюменском районе, а также выезжать в муниципалитеты региона и на федеральные автодороги для оказания помощи в стабилизации аварийной обстановки на дорогах.