Виновник страшного ДТП на тюменской трассе скончался в больнице. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 369-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Абатском районе Тюменской области накануне, 16 марта, около семи часов вечера произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей «Газель». Водитель одной из машин въехал в заднюю часть второй.

– 36-летний водитель, спровоцировавший аварию, получил тяжелые повреждения и был доставлен в больницу. Сегодня он скончался. Погибший – житель Ивановской области, его стаж за рулем составляет 12 лет, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются. Не исключено, что автомобилист уснул за рулем.