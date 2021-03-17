В Тюмени собака впала в кому после выстрела в голову. Фото - "4 ЛАПЫ ТЮМЕНЬ".

В Тюмени собака впала в кому после выстрела в голову. Немецкая овчарка появилась на улице Вахитова несколько дней назад.

– Дружелюбный, спокойный, явно потерявшийся домашний пес, вчера, 16 марта, во дворе дома по адресу Вахитова, 14 был найден с огнестрельным ранением в голову. Собака сейчас в клинике в коме, выстрел произведен в упор, ровно между глаз, около трех часов дня, – рассказали сотрудники приюта для животных «Четыре лапы».

Они просят откликнуться очевидцев произошедшего и помочь найти хозяина собаки. По их словам, пес со вчерашнего дня находится в клинике. Местные жители могут финансово помочь, оплатив стационарное лечение четвероногого.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в отдел полиции № 5 доставлена живодерка, которая на глазах у детей перерезала горло собаке. Инцидент произошел в воскресенье, 7 марта, о нем сообщили стражам порядка жители одного из домов на улице Харьковской.