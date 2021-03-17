Тюменцу, призывавшему к беспорядкам, грозит до двух лет тюрьмы. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего безработного мужчины. Местного жителя обвиняют в призывах к массовым беспорядкам.

С 24 по 29 января 2021 года тюменец в своем аккаунте в одной из социальных сетей размещал публикации, призывая к массовым беспорядкам с применением насилия, с погромами и поджогами. Он подначивал местных жителей оказывать вооруженное сопротивление полицейским.

– Специалисты собрали и закрепили доказательственную базу. Обвиняемый вину признал в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Сейчас оно направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, потом его передадут в суд, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что мужчине грозит либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на этот же срок.