Тюменцам разъяснили правила парковки для инвалидов. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам разъяснили правила парковки на местах для инвалидов. Для беспрепятственного пользования такими местами на машинах должен быть установлен соответствующий знак.

– Информация о ТС должна быть внесена в Федеральный реестр инвалидов. Это можно сделать через портал госуслуг, личный кабинет ФРИ или МФЦ. После подачи информации на машину необходимо поставить знак «инвалид». Это обычный знак, который можно приобрести в магазине для автомобилистов. Для того чтобы внести автомобиль в Федеральный реестр инвалидов, необходимо указать номер автомобиля и период, в течение которого вы планируете пользоваться парковкой. Данные должны появиться в реестре уже через 15 минут, – пояснила руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области Надежда Олькова.

Она отметила, что одновременно за человеком может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется возможность парковки в специальных местах. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.

Кстати, внести автомобиль в Федеральный реестр инвалидов, чтобы получить право на льготную парковку, теперь можно и без привязки к месту жительства. Услуга будет оказываться по экстерриториальному принципу. Такое распоряжение подписано правительством РФ в феврале этого года.