Еще пять тюменцев скончались от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области умерли еще пять пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Им было от 59 до 90 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 5 человек: женщина, 60 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 59 лет, от полиорганной недостаточности на фоне правосторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 61 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней нижнедолевой полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 90 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 68 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 344 пациента с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 79 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 32 656), 65 человек выздоровели (за весь период – 30 780), девять детей заболели (из общего числа заболевших), семь пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 675 человек остаются под медицинским наблюдением, 971 находится на перевахтовке.