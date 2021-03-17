Жительницу Ялуторовска «начальство» развело на 100 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел ялуторовской полиции обратилась 23-летняя девушка с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала сотрудникам, что ей на телефон позвонил незнакомец и представился генеральным директором организации, где она работает.

Мужчина попросил ее оплатить баннеры, которые должен привезти менеджер рекламного агентства. Сотрудница выполнила указание якобы руководителя, отправилась к банкомату и перевела на указанный ей счет около 99 тысяч рублей.

– Позже уже в офисе девушка связалась с руководством из областного центра, которое оказалось не в курсе покупки наружной рекламы. Ялуторовчанка осознала, что попалась на уловку мошенников, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.