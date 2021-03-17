Проезд по улице Свободы в Тюмени закроют до середины апреля. Фото: Тюмень - наш дом

Проезд по улице Свободы (участок от Затюменской до Казанской) в Тюмени закроют до 16 апреля. Движение транспорта перекроют в связи с реконструкцией водопровода.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Полевой, Димитрова и Садовой.

Кстати, завтра, 18 марта, закроют дорогу на Рощино. Это временное ограничение движения транспорта, которое продлится с 00.00 до 6.00. Здесь будут производиться строительно-монтажные работы по устройству П-образной опоры.