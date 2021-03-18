В Тюмени мужчина украл у посетителя магазина рюкзак с деньгами и документами

В Тюмени мужчина украл у посетителя рюкзак с деньгами и документами. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступило сообщение от горожанина, который рассказал, что оставил свой рюкзак с деньгами, ценными вещами и документами в магазине, а когда вернулся, он пропал. Стражи порядка обнаружили воришку по камерам наблюдения.

Стало известно, что спустя время в магазин, откуда вышел заявитель, зашли двое неизвестных. Один из них обнаружил забытый рюкзак и забрал его с собой. Им оказался 34-летний ранее судимый тюменец.

– Находившиеся в рюкзаке 15 тысяч рублей злоумышленник потратил на алкоголь. Паспорт, серебряные сережки и ценные книги полицейские обнаружили в ходе обыска квартиры подозреваемого. Изъятое имущество уже возвращено законному владельцу, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.