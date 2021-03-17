Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 марта 2021 года увеличилось на 79 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 марта 2021 года увеличилось на 71 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 79 и составило 32 656 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 998 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 427 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 755 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 418 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 93 364 летальных исхода, выздоровели 4 024 975 человек.