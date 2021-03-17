В центре Тюмени ветер сорвал крышу остановки. Фото очевидца.

В Тюмени сейчас бушует сильный ветер со скоростью около шести метров в секунду. Появились и первые «жертвы» урагана – к счастью, не людские: пострадала остановка «Площадь Памяти» со стороны жилого комплекса «Паруса».

– Зимой ремонтники снимали крышу с остановочного павильона, увозили красить. Потом, видимо, толком не установили – она стояла криво-косо всю зиму, и вот последствия, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» местная жительница.

Кстати, мы буквально позавчера писали про эту остановку. Дело в том, что сотрудники офисов и прочие граждане стали закидывать ее мусором – у павильона куда-то делся контейнер. Спустя сутки его поставили на место.