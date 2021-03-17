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Экономика17 марта 2021 11:02

В Тюмени обсудят роль финансового образования в развитии экономики

Круглый стол пройдет 19 марта в формате онлайн
Кира Санникова
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В Тюмени обсудят роль финансового образования в развитии экономики.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени пройдет круглый стол на тему «Уроки пандемии: роль финансового образования в развитии экономики и повышении благосостояния населения». Мероприятие состоится на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» 19 марта.

В экспертной встрече примут участие спикеры:

Иван Штопель – директор тюменского филиала компании «БКС Премьер»;

Наталья Богомолова – заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России по Тюменской области;

Артем Хасанов – член регионального штаба ОНФ в Тюменской области, координатор по проектно-экспертной работе;

представитель УМВД по Тюменской области.

Эксперты расскажут о важности повышения финансовой грамотности, осведомленности в вопросах банковских услуг и потребительского кредитования, а также о необходимости формирования культуры финансового поведения.

Кроме того, спикеры дадут реальные советы, как научиться формировать бюджет и жить по средствам, чтобы расходы не превышали доходы. Отдельное внимание будет уделено рекомендациям, как не стать жертвой киберпреступлений и не попасться на удочку мошенников.

Прямой эфир пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 12 часов.