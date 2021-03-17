В Тюмени девочке, получившей травму на ледяной горке, выплатят 400 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский областной суд оставил без изменения решение районного суда об удовлетворении иска прокурора о взыскании в пользу 10-летней девочки 400 тысяч с ООО Место отдыха «НАТА». Юная местная жительница получила серьезную травму на ледяной горке 6 января 2019 года.

В этот день ребенок находился на территории базы отдыха «Боровое». Девочка скатилась с горки одновременно с мужчиной и столкнулась с ним, получив тяжелую травму. В апреле 2019 года компанию оштрафовали на 300 тысяч за нарушение требований технических регламентов, а гендиректора организации осудили на три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

– Мать пострадавшей обратилась с просьбой помочь взыскать моральный вред. В Тюменский районный суд был направлен соответствующий иск. Суд, рассмотрев дело, взыскал с ООО Место отдыха «НАТА» 400 тысяч рублей. Компания подала апелляцию, но ее оставили без удовлетворения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.