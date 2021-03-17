Назначен исполняющий обязанности ректора ТюмГМУ. Фото - www.tyumsmu.ru.

Назначен исполняющий обязанности ректора Тюменского государственного медицинского университета. Им стал проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике вуза, доктор медицинских наук Иван Петров.

В пресс-службе высшего учебного заведения отметили, что приказ о назначении подписал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре простились с ректором ТюмГМУ, академиком РАН, профессором Ириной Медведевой. Церемония прощания состоялась в драматическом театре. На траурной церемонии присутствовал губернатор региона Александр Моор. Глава области выразил соболезнования родным и близким Ирины Васильевны.