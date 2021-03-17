В Тюмени завтра закроют дорогу на Рощино. Фото - "Дороги Тюменской области" в ВК.

В Тюмени завтра, 18 марта, закроют дорогу на Рощино. Это временное ограничение движения транспорта, которое продлится с 00.00 до 6.00.

– Здесь будут производиться строительно-монтажные работы по устройству П-образной опоры на автомобильной дороге Тюмень – аэропорт с перекрытием участка автомобильной дороги, – сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

В ведомстве попросили всех водителей быть внимательными и следить за знаками объезда.