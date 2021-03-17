В Тюмени вышел первый выпуск газеты о лечении туберкулеза. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени вышел первый выпуск газеты о лечении туберкулеза «Свободное дыхание». Издание распространяется бесплатно в медорганизациях региона.

В газете будут печататься статьи не только о профилактике, диагностике, лечении туберкулеза, но и о заболеваниях органов дыхания и инфекционных патологиях.

– Из первого номера «Свободного дыхания» читатели узнают об эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулезом в регионе, о мероприятиях ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Также смогут познакомиться с очерком об анестезиологе-реаниматологе Татьяне Карасевой и районном фтизиатре Наталье Демчук, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что электронную версию газеты можно прочитать на сайте областного противотуберкулезного диспансера – www.obltub.ru.